Окупанти скасували вирок кримському татарину і відправили справу "на друге коло"

В окупованому Криму вирок щодо кримського татарина Марата Машаріпова, якого обвинувачували у виготовленні і зберіганні вибухових речовин, скасовано у зв'язку з недоведеністю.

Про це у відео, розміщеному в Facebook Кримською солідарністю, повідомив адвокат Сергій Мисюк.

"Під час розгляду президія касаційної інстанції Верховного суду задовольнила скаргу Машаріпова, скасувала вирок першої інстанції і повернула його на розгляд до суду першої інстанції — Ялтинського міського суду", - повідомив Мисюк.

За словами адвоката, вина Машаріпова не доведена і він має намір підтвердити невинність підзахисного в суді першої інстанції, "а якщо не вийде, то надалі — в суді вищої інстанції".

"Позиція моя, як його захисника, — він не винуватий, і я докладу всіх зусиль для того, щоб довести його невинуватість у суді", - зазначив Мисюк.

Сам Машаріпов вважає себе невинним, а справу проти нього сфабрикованою.

Адвокат повідомив, що підзахисний періодично скаржиться на головний біль і біль, що виникла в результаті заподіяння йому травм співробітниками ФСБ.

Як повідомляв Укрінформ, кримськотатарський правозахисник і активіст Юнус Машаріпов був засуджений ялтинським "судом" до 4 років колонії і штрафу в розмірі 110 тисяч рублів (понад 41200 грн) за надуманими обвинуваченнями у виготовленні вибухових речовин для підпалу гірничо-лісистої місцевості на території Ялти з метою дестабілізації соціально-політичної обстановки в регіоні.

Юнус Машаріпов з 2014 року займався правозахисною діяльністю в Криму, повідомляючи про порушення прав дітей, інвалідів і пенсіонерів. У грудні 2017 року він розповів про те, що співробітники ФСБ в Криму допитували його про причини частих поїздок на материкову Україну. Він заявляв про побиття співробітниками ФСБ і тортури електричним струмом. Правозахисник розповів, що йому довелося обмовити себе. У свідченнях, які були отримані під тортурами, він вказав, що був "агентом СБУ і виконував її завдання".

Всього, за інформацією "Кримської правозахисної групи", ФСБ РФ обвинуватила "в підготовці диверсій і шпигунстві" 13 осіб, в числі яких Євген Панов, Андрій Захтей, Володимир Присич, Володимир Дудка, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Гліб Шаблій, Олексій Стогній, Геннадій Лімешко, Анна Сухоносова, Дмитро Долгополов, Костянтин Давиденко, Юнус Машаріпов.