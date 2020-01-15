InformNapalm навів докази участі десантного корабля РФ у захопленні Криму

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm встановила факт участі російського великого десантного корабля (ВДК) “Орськ” у спецоперації із захоплення Криму.

Про це йдеться у розслідуванні на сайті спільноти.

"Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm встановила факт участі великого десантного корабля (ВДК) “Орськ” (бортовий номер 148), який входить до складу 197-ї бригади десантних кораблів ЧФ РФ (197 БрДК, в/ч 72136), у спецоперації захоплення Криму", - йдеться у публікації.

Зазначається, що у переліку кораблів Російської Федерації, залучених до агресії проти України в 2014 році, який раніше оприлюднила військова прокуратура України, це судно вказане не було.

Повідомляється, що волонтери InformNapalm під час вивчення профілів соцмереж російських військових виявили моряка ВДК "Орськ", нагородженого медаллю МО РФ "За повернення Криму". Вивчення кола його спілкування вивело на його товаришів по службі.

Так, Зябліцев В’ячеслав Юрійович, 15.02.1995 р.н., м. Куйбишев Новосибірської області РФ, служив на ВДК "Орськ", про що свідчить підпис до фотографії корабля: "Мій корабель "Орськ". Опублікував також фотографію медалі та нагородного посвідчення до медалі за окупацію Криму за підписом командира 197-ї БрДК капітана 1-го рангу Комарова, про якого волонтери спільноти вже згадували у розслідуванні участі в агресії проти України ще одного корабля зі складу цієї бригади – ВДК "Микола Фільченков".

На наступній фотографії Зябліцев у першому ряду праворуч, поряд з ним його товариш по службі Олександр Єлісєєв.

Єлісєєв Олександр Андрійович, 23.02.1993 р. н., хутір Кримський, Усть-Донецький район, Ростовська область РФ. Зараз мешкає в м. Шахти Ростовської області. Займається нанесенням татуювань за власними ескізами. Служив на ВДК "Орськ". У профілі соцмережі "Однокласники" 23 лютого 2014 року написав статус про введення в 197-й БрДК коду 145, що означає повну бойову готовність. Опублікував фото медалі та нагородного посвідчення до медалі за окупацію Криму. Підписав фото: "Перша державна нагорода".

5 березня 2014 року Єлісєєв опублікував спільне фото з музикантами російської групи "Земляне". Підпис під фото: "З гітаристом і клавішником "Землян". Про виступ цього гурту на "Орську" писали російські ЗМІ.

На YouTube-каналі orskru 2 березня 2014 року опубліковано відео виступу цього гурту на ВДК "Орськ". На стоп-кадрі видно музикантів, фото з якими опублікував у своєму профілі Єлісєєв.

На офіційному каналі гурту є відео цього виступу кращої якості, на якому чітко зафіксовані не тільки музиканти, а й моряки корабля. Відео було опубліковане 2 серпня 2016 року. Це пояснюється тим, що YouTube-канал гурту був створений у липні 2016-го.

На відео було виявлено ще кількох моряків ВДК "Орськ" з нагородами за окупацію Криму.

"Росія працює системно. Поєднує військову агресію з інформаційною агресією, методами "м’якої сили" впливає на свідомість українців за допомогою гуманітарних проєктів, організації різних форумів, творчих зустрічей, концертів. І випадок з російським гуртом "Земляне" - один із таких прикладів", - йдеться у публікації.

Зазначається також, що на офіційному YouTube-каналі групи є ще кілька цікавих відео.

Так, на одному з них музиканти гурту висловлюють підтримку діям президента РФ Володимира Путіна, його рішенню ввести війська на територію суверенної сусідньої держави.

В описі до ще одного відео сказано, що концерт в Севастополі був організований на підтримку так званого референдуму, проведеного Росією під дулами автоматів.

InformNapalm також повідомляє, що гурт "Земляне" був не єдиним, хто вирушив до Криму для інформаційної підтримки агресії проти України. Спільнота оприлюднила відео, на якому співають разом гурти "Земляне", "Русские" і "Бойкот". У пісні звучать слова: "Бандерлоги не пройдут, русские идут". І вже у серпні 2014 року указом Путіна музиканти були нагороджені медаллю ордена "За заслуги перед Отечеством" II ступеня. Відео вручення нагород вони опублікували на своєму YouTube-каналі.

Повідомляється, що в серпні 2016 року гурт "Земляне" був в окупованому Луганську.

"Ми звертаємося до Служби безпеки України: російські музиканти, актори, блогери, публічні особи, які схвалили агресію Росії проти України, при спробі проникнути в Україну мають бути заарештовані і відбувати покарання відповідно до українського законодавства. Інформація про них має бути передана в Інтерпол", - наголошують волонтери InformNapalm.