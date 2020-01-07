Маніпуляція у звітах СММ ОБСЄ пов'язана зі збільшенням росіян у її складі — InformNapalm

В InformNapalm припускають, що інформація СММ ОБСЄ щодо порушення домовленостей відведення українськими військовими пов’язана із зростанням кількості громадян РФ у складі спостерігачів.

Про це повідомляє міжнародна спільнота InformNapalm.

"В звітах СММ ОБСЄ вказали як порушення наявність на підконтрольній території України в десятках кілометрів від лінії зіткнення зенітних ракетних комплексів 9К33 «Оса». В СЦКК в свою чергу підкреслили, що відповідно до Мінських домовленостей .... про відведення зенітних ракетних комплексів у домовленостях не йдеться. Також СЦКК підкреслили, що висвітлення подібної інформації суперечить принципам нейтральності та неупередженості, якими мають керуватися представники СММ ОБСЄ при наданні чутливої інформації оборонного характеру. Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm припускають, що маніпуляція у звітах пов’язана із зростанням кількості громадян РФ у складі спостерігачів", - йдеться в повідомленні.

За даними InformNapalm, станом на серпень 2019 року серед спостерігачів було 35 громадян РФ і жодного українця, а у звіті СММ ОБСЄ про склад місії станом на грудень 2019 вказаний вже 41 громадянин Російської Федерації. "Також слід зазначити, що до складу місії також входять громадяни інших країн, лояльних до РФ", - додали в спільноті.

Від Білорусі у складі СММ ОБСЄ на Донбасі станом на грудень 2019 – 5 спостерігачів, від Вірменії – 2, Киргизстан – 23, Сербія – 15.

"Якщо підбити підсумок, то разом з росіянами 86 спостерігачів потенційно можуть працювати в інтересах РФ, що відкриває значний простір для маніпуляцій та викривлення інформації. При цьому серед спостерігачів немає жодного громадянина України", - заявляють волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

На їх думку, "громадяни РФ в СММ ОБСЄ на Донбасі, а також, не виключено, що і громадяни інших лояльних до Росії країн продовжують працювати в інтересах російської розвідки та пропаганди. І після чергових заяв СЦКК про факти інформаційної маніпуляції необхідно активізувати процес їх відсторонення від формування документів спостережної місії".

Ці питання, на думку волонтерів InformNapalm, мають піднімати не тільки волонтери та активісти, а і українські політики та дипломати.

Як раніше повідомляв Укрінформ, сьогодні українська сторона СЦКК спростовувала інформацію СММ ОБСЄ щодо нібито порушень стосовно відведення озброєння.

"У щоденних звітах від 4 та 6 січня 2020 року командою СММ ОБСЄ продовжує надаватись недостовірна інформація щодо порушень українською стороною Мінських домовленостей стосовно відведення озброєння, а саме - зенітних ракетних комплексів 9К33 "Оса", - йдеться у повідомленні української сторони СЦКК.

Там роз'яснили, що відповідно до Мінських домовленостей відведенню підлягають танки, артилерія, РСЗВ, тактичні ракети. "Про відведення зенітних ракетних комплексів у домовленостях мова не йде", - наголошують у СЦКК.