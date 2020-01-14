На КПП "Каланчак" окупанти повторно затримали дочку політв'язня

Затриману напередодні дочку політв'язня Гульсум Алієву після звільнення з відділу поліції в Армянську окупаційна "влада" повторно затримала під час спроби переходу адміністративного кордону на КПП "Каланчак".

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність.

"Після того, як мене відпустили з відділу поліції в Армянську, ми знову попрямували на кордон. Під час проходження контрольно-перепускного пункту мене знову затримали й повели в кімнату для допиту", - цитує Алієву "Кримська солідарність".

Співробітники так званої прикордонної служби ФСБ в досить різкій формі почали ставити їй запитання про те, ким їй доводиться Муслім Алієв, чи знає вона, що він засуджений на 19 років і чи відвідувала суди.

За словами Алієвої, після тригодинної перезміни, під час якої вона перебувала в кімнаті для допитів, їй дозволили перейти КПП "Каланчак", але вона змушена була відмовитися, "оскільки стала погано почуватися".

Крім того, Алієва зробила висновок, що її затримуватимуть доти, допоки не виключать зі списку розшуку.

"Це відбуватиметься ще й ще раз, доти, допоки мене офіційно не виключать зі списку розшуку. Будемо домагатися і писати скаргу на ці дії", - прокоментувала Алієва.

Напередодні, 13 січня, дочку політв'язня Мусліма Алієва Гульсум затримали на кримській стороні КПП "Каланчак", відвезли до так званого відділу поліції в Армянську й протримали в цілому більш як 5 годин.

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На думку адвоката Еміля Курбедінова, підставою для затримання стало те, що Алієву досі не зняли з бази розшукуваних осіб (федеральна база розшуку МВС Росії).

2018 року стосовно активістки Кримської солідарності Гульсум Алієвої було порушено адміністративну справу за ст. 20.3.1 КпАП РФ і кримінальну справу за ст. 282 КК РФ (розпалювання ворожнечі й ненависті). Пізніше обидві справи були припинено. Але незважаючи на це, її дані досі не виключені зі списку екстремістів і терористів, у якому вона значиться під номером 766.

Фото: Кримська солідарність