РФ використовує шахрайські схеми, відправляючи судна з Криму в Туреччину - посол

Росія в умовах заборони Туреччини на морське сполучення з портами окупованого Криму використовує шахрайські схеми при відправленні суден, зокрема, відключаючи навігацію та підробляючи документи.

Про це сказав посол України в Туреччині Андрій Сибіга в інтерв’ю UATV.

"Не буду заперечувати, дійсно, якісь компанії здійснюють перевезення. Але є офіційна позиція турецької сторони – заборонено сполучення з портами окупованого Криму. Вони закриті для морського сполучення. Ті випадки, які, на жаль, часом трапляються, не мають систематичного характеру. Вони відбуваються у зв’язку з шахрайськими схемами", - підкреслив Сибіга.

За його словами, аби здійснювати такі провокативні дії, на суднах відключають навігацію, підробляють документи, при заході в турецькі порти вказують, що судно прибуло з території Росії, без позначення заходу в порти окупованого Криму.

Він додав, що посольству відомі назви, власники цих суден, про їхнє переміщення інформується турецька сторона з метою реагування, є намір ініціювати проведення консультацій з турецькою стороною.

"Звичайно, що здійснюються перевірки, але має місце шахрайська схема, яка потребує спільних зусиль, зокрема правоохоронних органів двох країн. Напевно, ми також будемо ініціювати проведення консультацій з турецькою стороною з метою посилення ефективності нашої спільної протидії щодо таких випадків. І ніякого поромного сполучення немає, все це – прояви гібридної війни", - сказав дипломат.

Як повідомлялося, у листопаді з'явилася інформація, що між окупованим Кримом і Туреччиною запрацювала поромна переправа. У Міністерстві закордонних справ Туреччини спростували цю інформацію.