Суд Швейцарії зобов'язав РФ виплатити українським фірмам понад $80 мільйонів за втрати у Криму

Федеральний суд Швейцарії залишив чинним рішення арбітражу в Женеві, згідно з яким РФ повинна виплатити понад $80 млн 12 українським компаніям як компенсацію за збитки, завдані їм внаслідок анексії Криму Росією.

Про це повідомляє Swiss Info.

"Федеральний суд Швейцарії залишив чинним рішення арбітражу в Женеві, який зобов'язав Росію виплатити 80 мільйонів швейцарських франків або близько 82,1 млн доларів 12-ти українським компаніямяк компенсацію за збитки, завдані їм внаслідок конфіскації їх активів в Криму після анексії півострова Росією навесні 2014 року", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що суд відхилив апеляції російської держави в зв'язку з рішеннями, ухваленими Міжнародним арбітражним судом в Женеві в квітні 2019 року.

Так, в одній з апеляцій російська сторона стверджувала, що женевський судовий орган не підходить для ухвалення рішення у цій справі.

Москва також заявляла, що аргументи українських фірм, які стверджували, що вони в даному випадку підпадають під дію Угоди між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України про взаємний захист інвестицій від 1998 року, непридатні. Згідно з цією угодою Росія і Україна не повинні експропріювати інвестиції, вкладені інвесторами іншої країни, без своєчасної виплати справедливої ​​компенсації.

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Зазначається, що за відшкодуванням збитків в 2015 році до Постійної палати третейського суду в Гаазі звернулися 12 українських компаній, серед них "Укрнафта", що подала перший позов, і ще 11 українських підприємств, які подали другий позов. Частина цих компаній була раніше пов'язана з групою компаній Ігоря Коломойського. Палата призначила двох арбітрів, а ті обрали головою своєї групи Габріель Кауфманн-Колер з Женеви. Тим самим розгляд виявився перенесеним до Швейцарії.

На думку Федерального суду в Лозанні, компетенцію Міжнародного арбітражного суду (в Женеві) не можна ставити під сумнів. Вона вже була підтверджена на попередньому слуханні в жовтні 2018 року, на якому суд також відхилив аргумент Росії про угоду 1998 року.

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