Фігурантам "бахчисарайської справи" не надають меддопомогу — Денісова

У СІЗО в Ростові-на Дону (РФ) систематично порушують права засуджених кримських татар.

Про це у Telegram повідомила Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.

"Адміністрація пенітенціарної установи "ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по г.Ростов-на-Дону", де утримуються незаконно засуджені кримські татари Тимур Ібрагімов та Сервер Зекір’яєв – систематично порушує їх права",- зазначила вона.

Омбудсмен зауважила, що Тимур Ібрагімов — інвалід ІІІ групи і в нього відсутнє одне око. Сервер Зекір’яєв - має хронічний остеохондроз, радикуліт, ниркову недостатність та гіпертонію. Крім того, наразі Сервер скаржиться на запалення лімфатичних вузлів на шиї та проблеми з судинами на ногах.

"Однак адміністрація пенітенціарної установи на порушення міжнародних стандартів тримання осіб під вартою не надає нашим співгромадянам необхідної медичної допомоги", - наголосила Уповноважений.

Крім того, суд Ростова-на-Дону відмовив в задоволенні клопотання сторони захисту про надання відповідної медичної допомоги Тимуру Ібрагімову та Серверу Зекір'яєву.

"Через це в невідкладному порядку звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової терміново вжити заходів щодо проведення повного медичного обстеження, за результатами якого забезпечити надання необхідного лікування",- резюмувала Денісова.

Як повідомлялося, в жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірʼяєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії і анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

21 травня 2018 року року в Криму було затримано координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Обвинувачення проти них долучили до Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".