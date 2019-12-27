Україна стягнула перший штраф за порушення авіапростору Криму

За порушення повітряного простору в Криму Україна стягнула перший штраф в розмірі 136 тисяч гривень.

Про це в Facebook повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ з посиланням на дані Державіаслужби.

"Після анексії АР Крим, Україна заборонила зліт-посадку з аеропорту "Сімферополь" всім авіакомпаніям і закрила повітряний простір над усією територією півострова ще в березні 2014 року. Відтоді кількість таких порушень перетнула позначку у 200 тисяч і за жодне з них ніхто так і не поніс фінансової відповідальності. І лише тепер маємо перший випадок погашення штрафу за заборону використання повітряного простору України", - йдеться в повідомленні.

Як проінформували у Державіаслужбі, 8 серпня 2019 року повітряне судно казахстанського акціонерного товариства "Авіакомпанія Euro-Asia Air" виконало політ у межах забороненої зони над окупованим півостровом, після чого було винесено постанову про накладення штрафу за правопорушення в галузі цивільної авіації від 7 листопада 2019 року.

"На відміну від російських авіаліній, які щодня здійснюють близько ста зльотів-посадок у Криму і вперто не виплачують штрафи, казахстанські авіалінії визнали свою провину і добровільно сплатили ці кошти", - повідомили у відомстві.

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Суми штрафів за порушення повітряного простору в Криму лише цивільними повітряними суднами російських авіакомпаній вже сягнули 13 мільярдів гривень. "Тож, у Державіаслужбі сподіваються, що справа з казахстанською авіакомпанією стане прецедентною і призведе до початку процесу погашення штрафів і росіянами", - резюмували у Державіаслужбі.