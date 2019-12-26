США засуджують запуск залізничного сполучення Росії з окупованим Кримом

Сполучені Штати Америки засуджують запуск залізничного сполучення Росії з анексованим нею Кримом та називають це кричущою неповагою до суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це повідомляється на сторінці Посольства США в Україні у Twitter.

“Як і наші українські та інші європейські партнери, ми засуджуємо запуск Росією залізничного сполучення між Росією та Кримом. Цей крок з боку Росії демонструє кричущу неповагу до суверенітету та територіальної цілісності України”, - підкреслили в Посольстві США.

Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня президент Росії Володимир Путін запустив рух поїздів по мосту через Керченську протоку.

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Представництво Президента України в Криму у зв'язку з цим наголосило на протиправності залізничного сполучення Росії з анексованим півостровом та нагадало, що будь-який в’їзд чи виїзд до/з тимчасово окупованого Криму має відбуватися лише за погодженням з українською стороною через КПВВ.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із неузгодженим візитом Путіна до тимчасово окупованого Криму та відкриттям руху по залізничній частині так званого «Кримського мосту» і наголосило, що це не змінить статусу півостророва в Конституції України.

Фото з сайту epravda.com.ua