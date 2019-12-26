США засуджують запуск залізничного сполучення Росії з окупованим Кримом
Про це повідомляється на сторінці Посольства США в Україні у Twitter.
“Як і наші українські та інші європейські партнери, ми засуджуємо запуск Росією залізничного сполучення між Росією та Кримом. Цей крок з боку Росії демонструє кричущу неповагу до суверенітету та територіальної цілісності України”, - підкреслили в Посольстві США.
Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня президент Росії Володимир Путін запустив рух поїздів по мосту через Керченську протоку.
Представництво Президента України в Криму у зв'язку з цим наголосило на протиправності залізничного сполучення Росії з анексованим півостровом та нагадало, що будь-який в’їзд чи виїзд до/з тимчасово окупованого Криму має відбуватися лише за погодженням з українською стороною через КПВВ.
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із неузгодженим візитом Путіна до тимчасово окупованого Криму та відкриттям руху по залізничній частині так званого «Кримського мосту» і наголосило, що це не змінить статусу півостророва в Конституції України.
Фото з сайту epravda.com.ua