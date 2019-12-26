В окупованому Криму за 2,5 роки на берег викинуло 1200 дельфінів

В окупованому Криму за 2,5 роки моніторингу зафіксовано 1200 викидів дельфінів на сушу.

Такі дані у Facebook наводить ЦВПРМС "Безтурботне море".

"У цьому році ми зареєстрували 468 випадків загибелі морських ссавців у Криму: 254 азовки, 95 афалінів, 55 білобочок і 64 дельфіни невстановленого (через розкладання) виду. 24 особини викинулися живими", - йдеться в повідомленні.

За даними організації, найпроблемніший севастопольський регіон (39%), на другому місці - Сакський район та м.Євпаторія (30%). Ознаки потрапляння в риболовні сіті були зафіксовані у 73% тварин з тих, чий стан давав змогу оцінити сліди. У решті випадків порізи від сіток і патологічні зміни було неможливо виявити через розкладання і відшаровування епідермісу та інших пошкоджень.

У Центрі вивчення, порятунку і реабілітації морських ссавців вважають, що на берег виносить тільки малу частину дельфінів, які потрапили в сіті.

"За даними лабораторії Брема (2011), щороку в Криму не менш як 2750 морських ссавців гинуть у знаряддях рибальства, що охоплюють усі цільові види, при цьому 98% смертей припадають на зяброві сітки", - зазначають у ЦВПРМС.