Аномальна тепла зима не дає заснути ведмедям у "Синевирі"

На Закарпатті в Центрі реабілітації бурих ведмедів Національного природного парку “Синевир” заснули лише три ведмеді з 32, що живуть тут. Причиною ведмежого безсоння є аномально тепла погода.

Про це у Facebook повідомили в Центрі реабілітації бурих ведмедів НПП “Синевир”.

“Зима – це період, коли всі ведмеді, підкорюючися природному інстинкту, повинні залягати в сплячку. Та в центрі реабілітації бурих ведмедів заснули лише три клишоногі. Причиною ведмежого безсоння є недостатньо низька температура повітря,” - йдеться в повідомленні.

Як інформують в Центрі реабілітації ведмедів, справжня зима в регіоні тривала лише тиждень на початку грудня. За цей час встигли впасти у стан анабіозу (зимовий сон) три ведмеді: Беня, Дюрій та Потапич. Решта ведмедів чекають морозів.

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У Центрі акцентують, що повернення природних інстинктів і реабілітація психологічного та фізичного стану ведмедів - одне з основних завдань центру, відкритого у грудні 2011 року. Ведмеді, яких оселили тут, все своє життя прожили у неволі, тому зимовий сон для них явище невідоме, і те, що вони залягають у сплячку, свідчить про нормалізацію їхнього психологічного стану.

Минулої зими в центрі реабілітації заснула більша частина ведмедів. Це хороший показник реабілітації тварин. Втім, тривалість ведмежого сну щороку залежить від температурних коливань взимку. У холодні зими ведмеді міцно спали до весни, а внаслідок потепління взимку часто прокидалися і виходили з барлогів на деякий час.

Зараз у Центрі реабілітації бурих ведмедів НПП “Синевир” мешкають 32 клишоногі.

фото: Facebook