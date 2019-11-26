У Віденському зоопарку народилося біле ведмежа

У віденському зоопарку "Шьонбрунн" народилося біле ведмежа.

Його привела на світ ведмедиця Нора ще 9 листопада, однак офіційно зоопарк розповів про поповнення у вівторок, 26 листопада, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Нора турботливо піклується про своє дитинча. Рівень смертності дитинчат білого ведмедя під відкритим небом високий. Тому ми тримаємо пальці схрещеними, що все було добре", - заявила директор зоопарку Дагмар Шраттер.

Ведмедиця стала мамою вперше, вона родила двійню, однак одне дитинча померло при народженні.

Білі ведмежата народжуються вагою у півкілограма та розміром з морську свинку, на світ вони приходять сліпими та майже голими. "Тим не менше, зараз звірятко вже удвічі більше, ніж при народженні. На відео видно, як воно гарно п’є", - зазначила Шраттер.

Стать новонародженого ведмежа поки невідома. Працівники зоопарку спостерігають за ним та Норою за допомогою відеокамери.

Очікується, що вперше відвідувачі "Шьонбрунну" зможуть побачити нового мешканця зоопарку вже наприкінці січня 2020 року. Востаннє двоє білих ведмежат були народжені тут 12 років тому.

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2019 року у Віденському зоопарку народилося слоненя, яке назвали Кігалі.