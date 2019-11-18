Одні з найбільших ящірок у Європі “оселилися” в Миколаївському зоопарку

Вперше в колекції акватераріуму Миколаївського зоопарку з'явився новий вид ящірки (Lacerta lepida або Timon lepidus). Вона є другою за величиною ящіркою в Європі.

Про це пресслужба зоопарку повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Вперше в колекції акватераріуму Миколаївського зоопарку з'явилася молода пара нового виду ящірки (Lacerta lepida (Timon lepidus)). Це сталося завдяки програмі обміну тварин. Ящірок обміняли на балканських черепах. Так звана прикрашена ящірка належить до родини Справжніх ящірок. Вона є другою за величиною ящіркою в Європі і поступається місцем лише жовтопузику», - йдеться у повідомленні.

Найближчим часом ящірки з’являться на експозиції зоопарку.

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Загальна довжина цієї ящірки досягає 75 см і більше, причому, самці бувають помітно більші за самок. Молоді ящірки оливково-бурого кольору з численними білими і синюватими плямками, більшість з яких оточені чорною облямівкою. Головною прикрасою є розташовані в 2-4 поздовжніх рядах по боках тіла великі круглі плями синього кольору. Живуть близько 5-7 років.

Даний вид живе в Іспанії, Португалії, на островах Середземномор`я і Атлантики, в невеликій кількості на південному сході Франції і північному заході Італії. Населяє відкриті, посушливі території, соснові та дубові лісові райони, оливкові плантації, виноградні угіддя і сухі поля. Ця велика ящірка зображена на гербі містечка Сардуал, Португалія.

Основу раціону складають комахи, черв'яки і павуки. При нагоді рептилія може поласувати гризунами, скорпіонами або іншим видам ящірок.

Вона добре лазить по деревах і не проти поживитися пташиними яйцями, а в літній період стиглими фруктами.

Прикрашена ящірка включена в II Додаток Бернської конвенції, яка займається захистом флори і фауни в природі. На сьогоднішній день дослідження показали, що підтримувати популяцію за допомогою розмноження ящірок в неволі складно, проте накопичувана інформація може допомогти в майбутньому щодо цього питання.