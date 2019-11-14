Харківський зоопарк обміняв дитинчат нільських крокодилів на варанів

Харківський зоопарк заради поповнення колекції обміняв двох нільських крокодильчиків, які народилися в липні, на варанів із приватного зоопарку «12 місяців», що розташовується під Києвом.

Про це розповіла кореспондентові Укрінформу прессекретар Харківського зоопарку Жанна Сивуха.

«Обмін тваринами між зоопарками - постійна практика. Це потрібно для оновлення колекцій, розведення і для того, щоб уникнути інбридингу - близькоспорідненого схрещування між тваринами. Цього разу до нас приїхали два чарівних капських варани. У нас цей вид представлений однією особиною на кличку Варасик, якого передали в 2016-му з приватної колекції. Новоприбулим варанам лише по два місяці, визначити їхню стать ще неможливо, тож чи вдасться виростити пару, поки не знаємо», - розповіла Сивуха.

Маленькі варани, як того вимагає процедура, нині на карантині. Вони полохливі, але скоро адаптуються в новій обстановці, кажуть у зоопарку. Годування малюків проходить один раз на день. У раціон входять комахи й дрібні гризуни.

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Нині довжина варанів з хвостом - 30 см. Для порівняння, доросла особина досягає двох метрів завдовжки.

Харківський зоопарк помінявся тваринами з київським / Фото: Пресслужба Харківського зоопарку

Трирічний Варасик, наприклад, уже виріс до півтора метра. Годування дорослої особини проходить 2-3 рази на тиждень. Раціон складається з яловичини, конини, курятини.

В природі капський варан поширений у Західній та Центральній Африці на південь до Заїру та Північної Анголи. Віддає перевагу кам'янистій савані. У сезон розмноження самка відкладає до 30 яєць. Через 170-180 діб з них вилуплюються малюки.