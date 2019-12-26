Запуск залізничного сполучення з Кримом підтверджує слушність санкцій проти Росії - МЗС Польщі

Відкриття незаконного залізничного сполучення між РФ та окупованим Кримським півостровом є черговим порушенням територіальної цілісності України і підтверджує слушність накладених на Росію санкцій.

Про це МЗС Польщі поінформувало у Twitter.

“Відкриття незаконного залізничного сполучення між Росією та незаконно анексованим Кримом є черговим порушенням територіальної цілісності і суверенітету України. Москва своїми діями підтверджує слушність накладених на неї санкцій і необхідність продовження такої політики”, - йдеться в заяві польського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, 23 грудня президент РФ Володимир Путін запустив рух поїздів незаконно спорудженим мостом через Керченську протоку.

Представництво Президента України в Криму у зв'язку з цим наголосило на протиправності залізничного сполучення Росії з анексованим півостровом та нагадало, що будь-який в’їзд чи виїзд до/з тимчасово окупованого Криму має відбуватися лише за погодженням з українською стороною через КПВВ.

Фото з сайту znaj.ua.

Прокуратура Автономної Республіки Крим зареєструвала кримінальне провадження за фактом незаконного перетину пасажирським потягом РФ державного кордону України.