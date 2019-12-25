Проїзд російського потяга "кримським мостом": прокуратура АРК відкрила справу

Прокуратура Автономної Республіки Крим зареєструвала кримінальне провадження за фактом перетину пасажирським потягом РФ державного кордону України.

Про це повідомляє пресслужба прокуратура АР Крим у своєму телеграм-каналі.

"25 грудня 2019 року прокуратура АР Крим зареєструвала кримінальне провадження за фактом незаконного перетину пасажирським потягом Санкт-Петербург—Сімферополь державного кордону України через "Керченський міст" (ч. 1 ст. 332 КК України). Дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за зверненням Представництва Президента України в АР Крим", - йдеться у повідомленні.

У ході досудового розслідування також буде надана правова оцінка незаконному запуску залізничного сполучення між Російською Федерацією та Кримським півостровом, оскільки такі дії країни-окупанта грубо порушують державний суверенітет і територіальну цілісність України, свідчать про нехтування загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права.

Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня президент Росії Володимир Путін запустив рух поїздів по мосту через Керченську протоку. На рейковому автобусі Путін проїхав із окупованої Керчі до російської станції Тамань.

Представництво Президента України в Криму у зв'язку з цим наголосило на протиправності залізничного сполучення Росії з анексованим півостровом та нагадало, що будь-який в’їзд чи виїзд до/з тимчасово окупованого Криму має відбуватися лише за погодженням з українською стороною через КПВВ.