Генсек ООН прокоментував відкриття залізничного сполучення "кримським мостом"

Оцінка Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем дій Росії з відкриття залізничного мосту через Керченську протоку спирається на резолюції Генеральної Асамблеї ООН про суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це на брифінгу заявив речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє власний кореспондент Укрінформу

Відповідаючи на запитання Укрінформу, яка реакція Генсека ООН на чергове грубе порушення Росією суверенітету й територіальної цілісності України, він зазначив: "Можу сказати, що ми керуємося резолюціями Генеральної Асамблеї ООН про суверенітет і територіальну цілісність України".

Як повідомлялося, резолюції Генеральної Асамблеї безпосередньо засуджують будівництво мосту як грубе порушення статуту ООН, а також застерігають російських посадовців від неузгоджених з Україною візитів на Кримський півострів.

Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня президент Росії Володимир Путін запустив рух поїздів по мосту через Керченську протоку. Євросоюз засудив запуск залізничного сполучення з РФ до окупованого Криму.