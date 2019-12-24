У Москві залишили майже без змін суворі вироки кримським мусульманам

Верховний суд РФ, який розглянув апеляційну скаргу на рішення Північно-Кавказького окружного військового суду м. Ростов-на-Дону фігурантам сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір", залишив чинним вирок, лише на півроку зменшивши терміни кожному з них.

Про це у Facebook повідомляє Кримська солідарність.

"Вирок: Абдуллаєв Теймур - 16 років 6 місяців і 1 рік 4 місяці адміністративного нагляду, Абдуллаєв Узеїр - 12 років і 6 місяців, Ісмаїлов Рустем - 13 років і 6 місяців, Джемаденов Еміль - 11 років і 6 місяців, Саледінов Айдер 11 років і 6 місяців виправної колонії суворого режиму", - йдеться у повідомленні.

За повідомленням Кримської солідарності, прокурор, який виступив у суді, заявив, що сторона обвинувачення не знайшла "підстав для задоволення апеляційних скарг".

"Ми вважаємо, що підстав для скасування вироку немає, просимо залишити його без змін, а апеляційну скаргу без задоволення", - заявив прокурор.

Адвокат Едем Семедляєв, який виступив у дебатах, заявив, що з першого судового засідання йому, як адвокату, а також його підзахисному Джемаденову була незрозуміла суть обвинувального висновку, в якому використовувалися такі формулювання, як "з невстановленої слідством дати, при невстановлених слідством обставинах, у невстановлений час".

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На думку адвоката Рустема Кямілєева, суд при винесенні вироку його підзахисному Рустему Ісмаїлову використовував «неприпустимі докази".

"Вивчивши докази, я прийшов до висновку, що ці докази неприпустимі, проте суд їх врахував. Акцентуючи увагу на четвертій Женевській конвенції від 12 серпня 1949 р. Росія є підписантом цієї конвенції, проте Росія ігнорує її ", - заявив у суді адвокат.

Адвокат Ліля Гемеджі у своєму виступі в дебатах відзначила, що "звинувачення будь-яких організацій в екстремістській та терористичній діяльності вимагає скрупульозного дотримання прав цих організацій, бо ціна судової помилки непомірно зростає".

"Справа стосовно різних відповідачів необгрунтовано об'єднана в одне провадження. Оптовий розгляд питання про припинення діяльності різних організацій у рамках однієї цивільної справи призводить до утиску прав відповідачів ... Наші підзахисні отримали великі терміни, незважаючи на відсутність будь-яких доказів їхньої провини", - сказала Гемеджі.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 24 грудня, у Москві розпочався розгляд апеляційної скарги на вирок фігурантам першої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір". У залі суду були присутні міжнародні спостерігачі та представники посольства США.

18 червня 2019 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Теймура Абдуллаєва до 17 років суворого режиму, Узеїра Абдуллаєва - до 13 років, Рустема Ісмаїлова - до 14 років, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова - до 12 років кожного.