У небі над Кримом винищувачі та бомбардувальники РФ влаштували "повітряні дуелі"

В окупованому Криму Росія влаштувала навчально-тренувальні "повітряні дуелі" на винищувачах і військових бомбардувальниках.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства оборони РФ.

"Молоді льотчики за штурвалами багатоцільових винищувачів Су-30СМ і фронтових бомбардувальників Су-24М зі складу морської авіації і ППО (МА і ППО) Чорноморського флоту (ЧФ) провели повітряні дуелі в небі над Кримом", - йдеться у повідомленні.

Загалом у навчально-тренувальних польотах були задіяні шість літаків країни-окупанта.