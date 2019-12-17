Архієпископ Климент призупинив голодування

Архієпископ Климент на прохання митрополита Епіфанія призупинив голодування, розпочате ним 10 грудня, але готовий знову продовжити його, якщо ситуація з правами вірян Православної церкви України в Криму не зміниться.

Про це архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент заявив у вівторок на брифінгу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я не можу піти проти волі Блаженнійшого і пообіцяв призупинити голодування, але на певний час - до вирішення питання. Якщо я побачу, що питання не вирішуватимуться, тоді я продовжу, бо шість років обіцянок і брехливих заяв з боку уряду переповнюють чашу терпіння ", - сказав Климент.

За його словами, влада в Україні не чує голосу віруючих ПЦУ в окупованому Криму - за шість років Верховна Рада України "навіть не підійшла до розробки законопроєкту", що захищає їх права на віру.

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"На превеликий жаль, шість років боротьби за збереження кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги у Сімферополі, за збереження духовного українського центру в Криму свідчить про те, що уряд і Верховна Рада України самоусунулися від вирішення цього питання", - сказав Климент.

Як заявив архієпископ, позиція влади щодо ситуації з правами віруючих ПЦУ в окупованому Криму змусила його піти на голодування.

"Вся безплідна боротьба, яку ми ведемо, привела мене до того, що я змушений був на початку минулого тижня оголосити голодування і одиночний пікет, який я провів біля стін Кабінету міністрів України. Я почав це голодування за права віруючих Православної церкви України в Криму, за їх право молитися Богу, якого нас сьогодні позбавляє Росія", - повідомив Климент.

Він також висловив подяку Конгресу США за презентацію закону про права віруючих на окупованих територіях України.

"Україна ще навіть не підійшла до розробки законопроєкту, який би міг захистити наші права, а Конгрес США вже презентував цей закон. Виникає питання - хто більше опікується свободою віросповідання наших громадян", - сказав Климент.

За його словами, церква робила все, щоб звернути увагу влади на проблеми вірян у Криму, "але, на превеликий жаль, нас не чують в Україні".

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент 10 грудня оголосив безстрокове голодування, вимагаючи захисту релігійних свобод на території Криму і забезпечення безпеки духовенству кримської єпархії ПЦУ.

Як повідомляв Укрінформ, Арбітражний суд Центрального округу Калуги 14 листопада відхилив касаційну скаргу представників Кримської єпархії Православної церкви України. Представники ПЦУ намагалися оскаржити рішення російського Міністерства майнових і земельних відносин Криму про розірвання договору оренди собору в центрі Сімферополя.