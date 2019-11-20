Рішення "суду" Криму про ліквідацію двох соборів є неприпустимим - Мінветеранів

Кремль вкотре довів, що не визнає будь-які права та свободи людей, зокрема, і на віросповідання.

Таку заяву розміщено на сайті Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

"Кремль вчергове довів, що не визнає та топче будь-які права та свободи людей, зокрема й на віросповідання. Так зване рішення окупаційного псевдосуду Криму, який дав дозвіл на знищення собору святих Володимира і Ольги в Сімферополі і храму в Євпаторії є неприпустимим та таким, що виходить за межі моралі та адекватності", - йдеться у повідомленні.

У Мінветеранів засудили дії окупантів проти представників церкви, її вірян та взагалі громади Православної церкви України, яка мешкає в окупованому Криму.

"Окупанти нищать та утискають усіх, хто не хоче підкоритися, намагається заборонити не лише мову, право на слово, але й віру. Це є неприпустимим, варварським підходом, яким Росія не гребує з моменту окупації нашого півострова", - зазначають у міністерстві.

Як повідомлялося, в Кафедральному соборі святих рівноапостольних Володимира та Ольги в Сімферополі проводила богослужіння громада Кримської єпархії УПЦ КП, яка перейшла до Православної церкви України.

Російське «Міністерство майнових і земельних відносин Криму» в лютому 2019 року вимагало звільнити будівлю собору, пояснивши це закінченням терміну дії договору з Кримською єпархією УПЦ КП.

Підконтрольний Росії Арбітражний суд Криму 28 червня зобов'язав передати в користування російського «Мінмайна Криму» приміщення собору. Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент повідомив, що оскаржуватиме це рішення.

В середині червня в будівлі храму розпочалися будівельні роботи, ініційовані «Мінмайна Криму» і без узгодження з Кримською єпархією.

Крім того, окупаційна влада намагається знести храм ПЦУ в Євпаторії.