Генконсул України зустрівся з фігурантами “бахчисарайської справи”

Генеральний консул України в Ростові-на-Дону, РФ, Тарас Малишевський зустрівся з фігурантами другої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", які утримуються в російському СІЗО.

Про це повідомляє в Facebook Кримська солідарність.

"Генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський зустрівся з фігурантами другої Бахчисарайської справи Хізб ут-Тахрір. Він обговорив з політв'язнями проблеми доступу до медичної допомоги в умовах слідчого ізолятора, проблему халяльного (дозволеного релігією - ред.) харчування, а також окремі аспекти загальних умов утримання. Крім того, консул розповів їм останні новини щодо обмінного процесу між Україною і Росією ", - йдеться в повідомленні.

За словами Малишевського, йому вдалося побачитися з кожним з восьми обвинувачених у даній справі: з Ернесом Аметовим, у якого співробітники СІЗО відібрали ліки, з Сервером Зекір'яєвим - батьком 12-ти дітей, з Марленом Асановим - завжди відкритим до спілкування, Едемом Смаіловим, в камері якого з 14 людей не курять тільки двоє, в тому числі - він, з Меметом Беляловим, які отримують пошту з великим запізненням, з Сейраном Салієвим, який розповів про проблеми здійснення релігійних обрядів у СІЗО, з Тимуром Ібрагімовим, у якого під час етапу "зникли" ліки, з Сервером Мустафаєвим, який цікавився, коли в Україні на законодавчому рівні буде діяти статус політв'язня.

Як зазначив консул, всі фігуранти цієї "справи" є "чужорідними тілами" в чужій для них російській пенітенціарній системі.

"Підсумувати складно, розмови заходили в різні боки, але один висновок у мене однозначний: наскільки ці люди, наші громадяни - «сторонні предмети» в цій абсолютно чужій для них російській пенітенціарній системі, наскільки складно з їх інтелектом, відкритістю і життєлюбством перебувати в її темних стінах. Не кажучи про жорстоку розлуку з батьками, дружинами, дітьми, родичами і близькими”, - резюмував Малишевський.

Як повідомлялося, в жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірʼяєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії і анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

21 травня 2018 року року в Криму було затримано координатора "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Обвинувачення проти них долучили до Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".