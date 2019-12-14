У фігуранта "сімферопольської справи" Умерова стався напад у СІЗО

Стан здоров'я кримськотатарського активіста Шабана Умерова, який є фігурантом другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір", істотно погіршився: кілька тижнів тому у нього стався напад.

Про це в коментарі "Кримської солідарності" повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов.

За словами Шейхмамбетова, в п'ятницю, 13 грудня, у відношенні Умерова пройшли слідчі дії. Адвокат зазначив, що в ході процедури був виявлений ряд порушень, щодо яких захисник зробив відповідні зауваження в протоколі: «Я б зазначив, що особи, які були поряд з Шабан аг'а представлені для впізнання, мали значні відмінності. Зокрема, вони не носили бороду, в той час як Умеров Шабан аг'а її носить. Також ці особи були родом з центральної Азії. Тобто для людини, що живе в Криму, швидше за все буде очевидним те, що якщо кримінальні справи ведуться проти кримських татар, то візуально відрізнити кримського татарина від жителя центральної Азії можна без жодних зусиль ».

Адвокат також зазначив, що у Умерова є проблеми зі здоров'ям, які загострилися в умовах СІЗО. Деякий час тому у нього стався напад: «У слідчому ізоляторі вже тривалий час він відчуває болю в ділянці серця і печіння, це супроводжується головними болями, пересиханням в роті, ознобом, ускладненим диханням. Кілька тижнів тому у нього був досить серйозний напад. Завдяки сусідам по камері йому вдалося відновити трошки свій стан, тобто вийти з критичного стану ».

Адвокат додав, що направив відповідні заяви на ім'я начальника медсанчастини слідчого ізолятора і на адресу адміністрації слідчого ізолятора. «Ми сподіваємося, що за цими заявами буде проведена відповідна робота і буде вжито заходів. Зокрема, буде надана належна медична допомога моєму підзахисному », - зазначив він.

Загалом, за словами Шейхмамбетова, Умеров «виглядає наскільки можна так сказати, непогано, але схуд. Передав усім слова подяки за підтримку і за підтримку його сім'ї ».

Шабан Умеров народився 22 жовтня 1969 року, є активістом громадського об'єднання «Кримська солідарність», займався передачами політв'язням. Має трьох дітей. Обвинувачується за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ ( «Організація діяльності терористичної організації», до довічного позбавлення волі). Під вартою перебуває з 27 березня 2019 року.