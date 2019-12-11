МЗС висловлює протест через візит "представників адміністрації Криму" до Сербії

“Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване фактом візиту представників окупаційної адміністрації Криму до Белграду 4-7 грудня 2019 р., в ході якого мали місце зустрічі з депутатами Парламенту Сербії та проведення конференції «Белградський діалог: конструктивні відносини з Росією та визнання волевиявлення народу Криму»”, - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що зазначене сприймається Україною як недружній акт, який порушує положення резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 від 27.03.2014 «Територіальна цілісність України» та кваліфікується як спроба Російської Федерації легітимізувати незаконну окупацію Автономної Республіки Крим.

“11.12.2019 для висловлення протесту до МЗС України була запрошена Тимчасова повірена у справах Республіки Сербія в Україні Світлана Кошутич”, - інформують в МЗС.