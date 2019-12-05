Засудженого на 17 років кримського татарина у СІЗО відвідає український дипломат

В.о. генконсула України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський планує наступного тижня відвідати в російському СІЗО засудженого до 17 років колонії кримського татарина Енвера Сейтосманова.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

«Генеральне консульство України не залишить нашого громадянина в біді. Звичайно ж буде реакція МЗС України. Ми тут, в Генеральному консульстві, я зі своїми колегами, підтримуємо і будемо продовжувати підтримувати нашого громадянина. У мене в руках черговий дозвіл на те, щоб я його відвідав у СІЗО. Я думаю, що буду у нього наступного тижня», - розповів дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня Південний окружний військовий суд м. Ростов-на-Дону виніс вирок Енверу Сейтосманову - 17 років колонії суворого режиму з обмеженням свободи на рік. Захист має намір подати апеляцію.

Читайте також: У Ростові кримському татарину дали 17 років колонії суворого режиму

Енвер Сейтосманов і його брат Ернес Сейтосманов були затримані після обшуку 10 травня 2019 року в селі Тиловому Балаклавського району під Севастополем. Після допиту Ернеса відпустили, а Енвера заарештували, пред'явивши йому «участь у діяльності організації, яка, відповідно до законодавства Росії, визнана терористичною».

Фото: Кримська солідарність