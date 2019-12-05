У Казахстані художник вийшов до посольства України "просити вибачення за слова Токаєва"

Казахстанський художник Асхат Ахмедьяров 5 грудня вийшов до будівлі посольства України в Нур-Султані з плакатом з написом українською мовою: «Вибачте за нього» і малюнком із зображенням голови, імовірно, віслюка.

Журналістам Ахмедьяров сказав, що прийшов просити вибачення у народу України за нещодавні слова президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва про Крим, повідомляє Радіо Азаттик.

Як зазначається, Ахмедьярову не дозволили розгорнути плакат під стінами посольства. Практично відразу його схопили співробітники спеціалізованої служби охорони, які вирвали з його рук плакат. Представники посольства, які вийшли, попросили присутніх біля посольства відійти від входу. Вони відмовилися коментувати подію.

Патруль, що прибув, не став затримувати Ахмедьярова. Він поїхав на власному авто. Плакат йому не повернули. Поліція з заявами не виступила.

Як зазначає видання, напис на плакаті Ахмедьярова, найімовірніше, є відсиланням до заяви глави меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова, який, коментуючи слова Токаєва про те, що «анексія - це надто важке слово стосовно Криму», вжив кримсько- татарське прислів'я «Dedelerımız söyler edı: eşekten at olmaz ...» («Наші діди говорили: віслюк не стане конем...»).

Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в інтерв'ю Жанні Немцовій для Deutsche Welle 4 грудня заявив, що не вважає Крим анексованим Російською Федерацією, і додав, що вірить у порядність керівництва Росії.

«Ми не називаємо те, що сталося в Криму, анексією. Що сталося, те сталося. Анексія - це надто важке слово стосовно Криму», - заявив Токаєв.

Пізніше речник МЗС України Катерина Зеленко заявила, що українське відомство зробить казахстанській стороні відповідні демарші у зв'язку з висловлюванням президента Республіки Казахстан Касим-Жомарта Токаєва про заперечення анексії українського Криму Росією.

Офіційно Казахстан не визнав Крим частиною Росії і намагався обходити це питання.

Фото: RFE/RL