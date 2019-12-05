Лайчак: Світ не має забувати про окупацію Криму

Міжнародне співтовариство, і ОБСЄ зокрема, не повинно забувати про триваючу окупацію Росією Криму.

Про це заявив Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак у своїй промові під час відкриття пленарної сесії 26-те засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у четвер у Братиславі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Люди все ще страждають, люди все ще вмирають. І, враховуючи принципи та зобов'язання цієї Організації, ми не можемо забувати про Крим", - сказав він.

Діючий голова ОБСЄ зазначив, що "недавні позитивні кроки показали, що ми можемо досягти результату, якщо маємо політичну волю".