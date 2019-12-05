Замість Сайдіка: новим спецпредставником голови ОБСЄ в Україні стала Гайді Грау

Новим спеціальним представником діючого голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі стала швейцарська дипломатка Гайді Грау, яка замінить на цій посаді австрійського дипломата Мартіна Сайдіка.

Про це заявив діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак у промові під час відкриття пленарної сесії 26-го засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у четвер у Братиславі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я б хотів висловити свою вдячність за чудову та цінну роботу моєму спеціальному представнику в Україні та в Тристоронній контактній групі послу Сайдіку. А також офіційно оголосити призначення посла Гайді Грау як його наступника", - сказав він.

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Як повідомлялося, Сайдік був призначений спецпредставником голови ОБСЄ в Україні у червні 2015 року замість Гайді Тальявіні.