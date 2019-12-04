СБУ затримала "єдинороса" Кучерявого на адмінкордоні з Кримом

На адміністративному кордоні із тимчасово окупованою територією АР Крим контррозвідники СБУ затримали активного прибічника анексії півострова, члена російської правлячої політичної партії "Єдина Росія" Ігоря Кучерявого.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Контррозвідники спецслужби отримали інформацію, що член так званого Севастопольського регіонального відділення партії "Єдина Росія" планує прибути на материкову частину для отримання українського закордонного паспорта. Українській спецслужбі Кучерявий відомий своєю антиукраїнською позицією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2014 році як учасник громадської організації "Автоканал Севастополя" він активно сприяв російській окупації Кримського півострова. Зокрема, чоловік причетний до організації блокпостів у Севастополі та охороні громадського порядку. За свої "заслуги" перед країною-агресором він нагороджений медаллю Міноборони РФ "За возвращение Крыма" та ювілейним знаком ФСБ РФ "Ветераны спецслужб России защитникам Крыма и Севастополя".

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо здійснення йому повідомлення про підозру.

Фото з сайту su.gov.ua