Активісти російської ініціативної групи "Стратегія-30" увечері 30 листопада в Москві біля Курського вокзалу провели акцію "День політзека".

Пікетувальники виступили на підтримку арештованих кримчан, які вели блогерську та журналістську діяльність на анексованому півострові, розповіла Крим.Реалії одна з учасниць акції Віра Лаврешина.

Вона нагадала, що кореспонденту "Грані.ру" Ремзі Бекірову загрожує 20 років колонії або навіть довічний термін за терористичною статтею за його репортерську роботу на судових процесах в окупованому Криму. Наріман Мемедемінов, кримський блогер, сидить вже майже два роки "за заклики до екстремізму". Осман Аріфмеметов і Рустем Шейхалієв також арештовані за те, що вони, як громадянські журналісти, розповідали про переслідування кримських татар у себе на батьківщині.

У Москві пройшла акція на підтримку політв'язнів - кримських журналістів. Фото: Віра Лаврешіна/Facebook

Як повідомила Віра Лаврешина, останнім часом акції проходять спокійно, без провокацій і затримань активістів.

"Публіка явно більш сумирна, не кидається. Репресивні закони всіх ошелешили. Усіх стосуються... Ми зробили плакат із текстом "Ти записався в іноземні агенти?" Хтось із наших глядачів сфоткався на свій телефон з таким "прикольним" плакатом, а хтось запитав, де записуватися і скільки заплатять", – розповіла активістка.

Як повідомлялося, Ремзі Бекіров, Осман Аріфмеметов і Рустем Шейхалієв були затримані в березні цього року. Слідство ФСБ звинувачує їх в участі у забороненій у Росії та анексованому Криму організації "Хізб ут-Тахрір".

Блогера, громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова затримали в березні 2018 року. Його звинуватили в публічних закликах до терористичної діяльності. Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону 2 жовтня призначив покарання у вигляді 2 років і 6 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.