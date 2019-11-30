Після інциденту з Кримом Apple перегляне позначення "спірних кордонів"

Співробітники компанії Apple працюють над докладним вивченням питання про майбутнє позначення «спірних кордонів» у своїх додатках.

Про це повідомляє ВВС.

«Ми розглядаємо міжнародне право, а також відповідні закони США та інших країн перед тим, як прийняти рішення про маркування на наших картах, і вносимо зміни, якщо цього вимагає закон», - заявила представник компанії.

В Apple наголосили, що вони «не вносили ніяких змін в Apple Maps щодо Криму за межами Росії».

У компанії зазначили, що в результаті подальшого аналізу позначення "спірних кордонів" в майбутньому можуть бути внесені зміни.

«Ми прагнемо до того, щоб наші клієнти могли користуватися картами та іншими сервісами Apple по всьому світу», - повідомили в компанії.

Як повідомлялося, компанія Apple на своїх картах і в погодних програмах, що використовуються на території Росії, почала показувати Крим як частину російської території. За повідомленнями російських ЗМІ, домовленості про це було досягнуто під час зустрічі глави комітету Держдуми з питань безпеки та протидії корупції Василя Піскарьова з представником Apple в Росії Дариною Єрмоліною.

Напередодні посольство України в США, а також Укрінформ, звернулися з офіційними запитами до Apple після повідомлень про позначення в її програмних додатках Криму як території РФ.