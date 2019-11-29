Спецслужби РФ влаштували антиукраїнський "круглий стіл" під час форуму ООН

Російські спецслужби організували антиукраїнський "круглий стіл", який нібито проводиться на полях Форуму ООН з питань меншин, однак насправді захід є фейковим та не включений до програми Форуму.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook громадський і політичний діяч, колишній постійний представник президента України в АРК Борис Бабін, який присутній на Форумі в Женеві.

"Російські провокації на Форумі з питань меншин тривають, та маємо новий фейковий антиукраїнський захід спецслужб агресора в Женеві. Пропагандистське "видання" RuBaltic.Ru анонсувало сьогодні проведення "в рамках заходу" так званого "круглого столу" "Російськомовні в Прибалтиці і на Україні: дискримінація меншин" зі зрозумілою метою", - повідомив він.

Експерт вказав на те, що цинізм та брехня полягають у тому, що цей так званий круглий стіл "не є та не може бути заходом на полях Форуму".

"Усі справжні заходи на полях (в рамках, під егідою) Форуму, які можуть організувати за встановленою процедурою структури неурядового суспільства, вичерпно перераховані у офіційній програмі", - повідомив Бабін.

Він також опублікував документ з сайту ООН з програмою Форуму, де немає "круглого столу" російських пропагандистів.

"Отже, з аналогічним успіхом креативні "експерти" RuBaltic.Ru можуть провести свій "захід" десь у наливайці в неблагонадійному районі Женеві або прямо в постпредстві РФ в ООН, щоб перебувати в комфортному оточенні. З тим же медійним, політичним та правовим результатом", - заявив експерт.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у четвер представники України зірвали виступ на Форумі ООН з питань меншин незаконно обраного до Держдуми Росії від окупованого Криму колаборанта Руслана Бальбека, який був у порушення процедур включений до складу російської офіційної делегації.