Росія привезла на форум ООН колаборанта Бальбека з окупованого Криму

На форум ООН з меншин від РФ присутній незаконно обраний до Держдуми Росії від окупованого Криму колаборант Руслан Бальбек.

Про це у Facebook написав колишній постійний представник Президента України в Криму, громадський і політичний діяч, доктор юридичних наук, професор Борис Бабін.

“Як виявилося, на Форум ООН з меншин РФ привезла Руслана Бальбека, який наразі спокійно собі сидить на місці російської делегації”, - повідомив Бабін.

Він також висловив жаль, що на міжнародному форумі немає представників України, уповноважених розповісти правду про ситуацію в Криму.

"Дуже хотілося б почути офіційне реагування, бо нас уже зранку спробували поливати лайном у власних виступах і російська й угорська делегації. Втім на зауваження угорців український дипломат все ж сьогодні відповів", - написав Бабін.

Як повідомляв Укрінформ, 13 жовтня Туреччина прийняла парламентську делегацію з Російської Федерації, до складу якої увійшли два "депутати Держдуми" від анексованого Криму - Наталія Поклонська та Руслан Бальбек. У відповідь на це МЗС України направило ноту протесту Туреччині.

Фото: Facebook Бориса Бабіна