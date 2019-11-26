Меджліс нагадав окупантам про незаконність рішень щодо вод Криму без його участі

Меджліс кримськотатарського народу поінформував державні інституції РФ про свою Заяву від 17 листопада про неприпустимість визначення статусу Криму та прилеглих до нього вод і неправомірність будь-яких угод та домовленостей у цій сфері, укладених без участі кримськотатарського народу.

Відповідний лист, надісланий 20 листопада до МЗС РФ та Федерального агентства з риболовства РФ, є в розпорядженні Укрінформу.

"Цим повідомляємо, що на черговому засіданні Меджлісу кримськотатарського народу – представницького органу корінного народу України (Криму) 17 листопада 2019 року у м.Київ у встановленому порядку Меджлісом було прийнято Заяву, в якій... Меджліс кримськотатарського народу підкреслив неприпустимість визначення статусу Криму і прилеглих до нього морських просторів Чорного та Азовського морів, включаючи Керченську протоку і Сиваш, а також встановлення режиму таких просторів і ресурсів, форм користування ними та їх захисту, без вільної, попередньої та усвідомленої згоди кримськотатарського народу, висловленої через його представницький орган – Меджліс кримськотатарського народу", - йдеться у листі за підписом глави правління Кримськотатарського ресурсного центру, члена Меджлісу Ескандера Барієва.

Також Меджліс заявив, що "будь-які угоди, рішення або дії органів влади будь-якої держави, пов’язані з територією тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму, включаючи прилеглі акваторії Чорного і Азовського морів, Керченської протоки і затоки Сиваш, що обмежують права та інтереси кримськотатарського народу – корінного народу Криму, є неправомірними з моменту їх прийняття або вчинення, не визнаються і не будуть визнані кримськотатарським народом, а зміст укладених без участі кримськотатарського народу угод та домовленостей в цій сфері, є таким, що не відповідає вимогам природного, звичаєвого і договірного міжнародного права".

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Російській Федерації було запропоновано в установленому нормами міжнародного права порядку "безумовно враховувати цю Заяву Меджлісу кримськотатарського народу при подальшому застосуванні, тлумаченні, використанні та дотриманні, а також встановленні наявності чи відсутності юридичної сили для усіх договірних актів, які регламентують або регламентували правовий режим вод навколо Кримського півострову".