У штаб-квартирі ОБСЄ показали фільм про кримських татар

У штаб-квартирі ОБСЄ у Відні відбувся показ англомовного фільму "Боротьба за виживання корінного народу Криму".

Перегляд документальної стрічки відбувся у четвер під час заходу на тему "Заборона мирних зібрань як інструмент дискримінації в окупованому Криму", організованого Кримськотатарським ресурсним центром на полях Додаткової наради з людському виміру (SHDM), повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Цей фільм ми готували спеціально для міжнародних майданчиків. Він називається "Боротьба за виживання корінного народу Криму". Ми постаралися у 17-18 хвилинах вкласти усі історичні процеси, пов’язані з кримськотатарським народом – з моменту етногенезу і до окупації Криму ще в 1783 році, депортації кримських татар, Голодомору 1921 року, і, звичайно, з врахування нової окупації Росією півострову", - заявив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

За його словами, юристи центру підготували "юридичне обґрунтування зв’язку депортації кримськотатарського народу та сьогоднішніх подій як триваючого геноциду кримських татар".

У штаб-квартирі ОБСЄ показали фільм про боротьбу за виживання кримських татар / Фото: Василий Короткий, Укринформ

"Думаю, фільм вдався. Ми змогли показати головні моменти – це і порушення гуманітарного права, колективних прав кримськотатарського народу, порушення індивідуальних прав. Ми постаралися показати, яким був процес повернення та облаштування кримських татар, як йшов процес боротьби у зв’язку з новою окупацією 2014 року, а також посилення переслідування корінного кримського татарського народу після того, як процеси почали поглиблюватися", - зазначив Барієв.

Фільм був створений активістами Кримськотатарського ресурсного центру фільм ще два роки тому, зараз йде робота над тим, щоб його оновити з врахуванням сучасних реалій.

Так званий "сайд-івент" в рамках SHDM пройшов у штаб-квартирі ОБСЄ у віденському Гофбургу за участі представників кримськотатарського народу, українських та іноземних активістів громадянського суспільства, дипломатів з місій України та інших країн-учасниць при ОБСЄ.