Денісова звернулась до омбудсмена РФ через стан здоров'я "українського диверсанта" Захтея

Засуджений за сфабрикованою ФСБ РФ "справою українських "диверсантів" Андрій Захтей, який відбуває покарання в колонії анексованого Криму, не отримує належну медичну допомогу.

Про це Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова повідомила у Facebook.

"Права громадянина України Андрія Захтея, який утримується в "ФКУ ИК 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю" - порушено. Згідно з наявною інформацією в Андрія Захтея сильно погіршився стан здоров'я, зокрема, загострилися хронічні захворювання", - йдеться у повідомленні.

Так, Захтей скаржиться на головний біль, болі в спині у зв'язку з травмою хребта та оніміння рук і ніг. Крім того, є проблеми з зубами.

"Однак, не дивлячись на наявні проблеми зі здоров'ям, співробітники пенітенціарної установи не надають необхідну медичну допомогу громадянину України", - наголосила омбудсмен.

Денісова зауважила, що зазначені факти суперечать гарантованим нормам ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими від 30.08.1955, схвалених Економічною та Соціальною Радою ООН.

"Звернулася до Уповноваженого РФ з прав людини Тетяни Москалькової вжити відповідних заходів з метою відновлення прав громадянина України Андрія Захтея – сприяти в проведенні повного медичного обстеження, за результатами якого надати кваліфіковану медичну допомогу", - резюмувала Денісова.

Як повідомляв Укрінформ, 7 серпня в Криму затримали групу українських громадян, в тому числі і Андрія Захтея. ФСБ РФ звинуватила українців у підготовці терактів на об'єктах туристичної і соціальної інфраструктури півострова. Захтей підписав досудову угоду зі слідством, і в лютому 2018 року Верховний "суд" Криму засудив його до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму.

14 листопада дружина Андрія Захтея повідомила, що у нього загострилися хронічні захворювання. За її словами, в колонії Захтею дають знеболювальні, але спеціалізованої допомоги не надають.

Загалом, за інформацією "Кримської правозахисної групи", ФСБ Росії обвинуватила "у підготовці диверсій і шпигунстві" 13 осіб, серед яких Євген Панов, Андрій Захтей, Володимир Присич, Володимир Дудка, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Гліб Шаблій, Олексій Стогній, Геннадій Лімешко, Анна Сухоносова, Дмитро Долгополов, Костянтин Давиденко, Юнус Машаріпов.