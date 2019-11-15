Денісова звернулась до омбудсмена РФ через стан здоров'я

Денісова звернулась до омбудсмена РФ через стан здоров'я "українського диверсанта" Захтея

Укрінформ
Засуджений за сфабрикованою ФСБ РФ "справою українських "диверсантів" Андрій Захтей, який відбуває покарання в колонії анексованого Криму, не отримує належну медичну допомогу.

Про це Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова повідомила у Facebook.

"Права громадянина України Андрія Захтея, який утримується в "ФКУ ИК 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю" - порушено. Згідно з наявною інформацією в Андрія Захтея сильно погіршився стан здоров'я, зокрема, загострилися хронічні захворювання", - йдеться у повідомленні.

Так, Захтей скаржиться на головний біль, болі в спині у зв'язку з травмою хребта та оніміння рук і ніг. Крім того, є проблеми з зубами.

"Однак, не дивлячись на наявні проблеми зі здоров'ям, співробітники пенітенціарної установи не надають необхідну медичну допомогу громадянину України", - наголосила омбудсмен.

Денісова зауважила, що зазначені факти суперечать гарантованим нормам ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими від 30.08.1955, схвалених Економічною та Соціальною Радою ООН.

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"Звернулася до Уповноваженого РФ з прав людини Тетяни Москалькової вжити відповідних заходів з метою відновлення прав громадянина України Андрія Захтея – сприяти в проведенні повного медичного обстеження, за результатами якого надати кваліфіковану медичну допомогу", - резюмувала Денісова.

Як повідомляв Укрінформ, 7 серпня в Криму затримали групу українських громадян, в тому числі і Андрія Захтея. ФСБ РФ звинуватила українців у підготовці терактів на об'єктах туристичної і соціальної інфраструктури півострова. Захтей підписав досудову угоду зі слідством, і в лютому 2018 року Верховний "суд" Криму засудив його до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму.

14 листопада дружина Андрія Захтея повідомила, що у нього загострилися хронічні захворювання. За її словами, в колонії Захтею дають знеболювальні, але спеціалізованої допомоги не надають.

Загалом, за інформацією "Кримської правозахисної групи", ФСБ Росії обвинуватила "у підготовці диверсій і шпигунстві" 13 осіб, серед яких Євген Панов, Андрій Захтей, Володимир Присич, Володимир Дудка, Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов, Гліб Шаблій, Олексій Стогній, Геннадій Лімешко, Анна Сухоносова, Дмитро Долгополов, Костянтин Давиденко, Юнус Машаріпов.

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