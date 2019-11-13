США засуджують вироки суду Росії шістьом кримським татарам

Сполучені Штати засуджують вироки російського суду шістьом кримським татарам та закликають до їх негайного звільнення.

Про це зазначило Посольство США у Києві в Twitter.

"Ми рішуче засуджуємо політично вмотивований вирок про довгострокове тюремне ув'язнення для шести кримських татар. Ми закликаємо Росію негайно звільнити цих шістьох осіб та всіх інших українських політичних в'язнів", - йдеться у твіті.

Як повідомлялося, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 12 листопада засудив до ув'язнення в колонії шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Згідно з рішенням суду, Муслім Алієв засуджений до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усейн Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джеппаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років.

Відбувати ці терміни засуджені будуть в колонії суворого режиму.

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Як повідомляв Укрінформ, в окупованому Криму переслідують мусульман, інкримінуючи їм приналежність до забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір". Всього за підозрою в причетності до цієї організації в анексованому Криму затримано близько 70 осіб, деяких з них уже засуджено.