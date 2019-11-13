США засуджують вироки суду Росії шістьом кримським татарам

США засуджують вироки суду Росії шістьом кримським татарам

Укрінформ
Сполучені Штати засуджують вироки російського суду шістьом кримським татарам та закликають до їх негайного звільнення.

Про це зазначило Посольство США у Києві в Twitter.

"Ми рішуче засуджуємо політично вмотивований вирок про довгострокове тюремне ув'язнення для шести кримських татар. Ми закликаємо Росію негайно звільнити цих шістьох осіб та всіх інших українських політичних в'язнів", - йдеться у твіті.

Як повідомлялося, Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 12 листопада засудив до ув'язнення в колонії шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Згідно з рішенням суду, Муслім Алієв засуджений до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усейн Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джеппаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років.

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Відбувати ці терміни засуджені будуть в колонії суворого режиму.

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Як повідомляв Укрінформ, в окупованому Криму переслідують мусульман, інкримінуючи їм приналежність до забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір". Всього за підозрою в причетності до цієї організації в анексованому Криму затримано близько 70 осіб, деяких з них уже засуджено.

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