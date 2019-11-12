Україна вважає вирок кримським мусульманам у Росії політичними репресіями

Правозахисники засудили вирок російського суду, яким 12 листопада шість кримських мусульман було засуджено до різних термінів ув'язнення в колонії, і закликали міжнародну спільноту тиснути на РФ з вимогою припинити переслідування людей в анексованому Криму.

Про це йдеться в зверненні, яке оприлюднено на сайті КримSOS.

"Ми рішуче засуджуємо переслідування мусульман і кримськотатарських активістів в тимчасово окупованому Криму за надуманими звинуваченнями і вимагаємо від уряду РФ негайно припинити використання «антитерористичного» законодавства РФ на тимчасово окупованій території в порушення IV Женевської конвенції 1949 р. Ми звертаємося до міжнародних організацій і урядів демократичних країн і просимо продовжити тиск на владу Російської Федерації з вимогою припинити переслідування мусульман і кримськотатарських активістів", - йдеться у зверненні.

Крім того, вони закликали сприяти проведенню моніторингу судових процесів над громадянами України в російських судових інстанціях і підконтрольних окупаційної влади кримських «судах», а також забезпеченню роботи незалежних моніторингових місій під егідою ООН, ОБСЄ та Ради Європи з мандатом моніторингу ситуації з дотриманням прав людини в Криму, зокрема свободи релігії та зборів. Робота моніторингової місії повинна відбуватися з дозволу влади України та консультацій з українськими і міжнародними неурядовими організаціями.

Від Президента України, Верховної Ради України, Міністерства з питань ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, прокуратури АРК правозахисники очікують ефективного розслідування кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі і переслідування Мусліма Алієва, Інвер Бекирова, Емір-Усеіна Куку, Вадима Сірука, Арсена Джеппарова і Рефата Алімова, а також всіх інших фактів грубих порушень свободи релігії і зборів в тимчасово окупованому Криму з метою забезпечення принципу незворотності покарання за військові злочини і інші порушення прав людини. Необхідним вважають розробити і затвердити необхідне комплексне законодавство з метою забезпечення захисту та державної підтримки осіб, які незаконно позбавлені свободи і піддаються політично мотивованим переслідуванням з боку окупаційної влади Криму і РФ. Ще одна вимога - ухвалити в цілому проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права № 0892 та запровадити відповідальність за злочини проти людяності та воєнні злочини, які вчиняються на окупованих українських територіях.

Звернення оприлюднено від імені таких організацій, як КримSOS, Центр громадянських свобод, Кримська правозахисна група, Медійна ініціатива за права людини, Об’єднання родичів політв’язнів Кремля, Українська Гельсінська спілка з прав людини.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні Південний окружний військовий суд в Ростові-на-Дону (РФ) засудив до ув'язнення в колонії суворого режиму шістьох фігурантів так званої ялтинської групи "справи Хізб ут-Тахрір": Мусліма Алієва - до 19 років, Інвера Бекірова - до 18 років, Емір-Усеіна Куку і Вадима Сірука - до 12 років, Арсена Джеппарова - до 7 років, Рефата Алімова - до 8 років.