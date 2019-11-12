Білий дім заборонив публікувати заяву про Керченську кризу

Високопосадовці Білого дому не дозволили опублікувати заяву із засудженням захоплення Росією українських моряків і кораблів у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Про це заявив колишній радник ексспецпредставника США щодо України Крістофер Андерсон під час свідчень у Конгресі, інформує NPR.

"25 листопада 2018 року Росія ще більше загострила конфлікт, коли її сили відверто напали й захопили українські військові кораблі, які прямували до порту в Азовському морі. У той час, коли мої колеги в Держдепі швиденько готували заяву із засудженням дій Росії з ескалації ситуації, високопосадовці Білого дому заблокували публікацію документа", - повідомив Андерсон.

Він додав, що тоді ексспецпредставник США щодо України Курт Волкер написав твіт із засудженням дій РФ.

Як повідомляв Укрінформ, 25 листопада 2018 року російські силовики в районі Керченської протоки обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

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Підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі.

7 вересня 2019 року між Україною та Росією відбувся обмін утримуваними особами у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.