Суд РФ ухвалив вироки шести кримським татарам - від 7 до 19 років колонії

У російському Ростові-на-Дону Південний окружний військовий суд ухвалив шістьом кримським татарам вирок у так званій "справі Хізб ут-Тахрір". Строки - від 7 до 19 років ув'язнення.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

"Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 12 листопада засудив до ув'язнення в колонії шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Згідно з рішенням суду, Муслім Алієв засуджений до 19 років ув'язнення, Інвер Бекіров отримав 18 років, Емір-Усейн Куку – 12 років, Вадим Сірук – 12 років, Арсен Джеппаров – 7 років і Рефат Алімов – 8 років", - йдеться в повідомленні.

Відбувати ці терміни засуджені будуть в колонії суворого режиму.

Як повідомила "Кримська солідарність", підтримати в'язнів у суді приїхали більш як 150 співвітчизників і одновірців з Криму. На засіданні були присутні генконсул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський і прессекретар російського відділення міжнародної неурядової організації Amnesty International.

До залу було допущено лише 40 осіб - в основному родичі підсудних.

Один з обвинувачених, Вадим Сірук, одягнув футболку з написом «Кримські татари мусульмани під прицілом Кремля», інший, Арсен Джеппаров, - «Замовлення виконано».

Як повідомляв Укрінформ, в окупованому Криму переслідують мусульман, інкримінуючи їм приналежність до забороненої в РФ організації "Хізб ут-Тахрір". Всього за підозрою в причетності до цієї організації в анексованому Криму затримано близько 70 осіб, деяких з них уже засуджено.