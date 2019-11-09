Окупанти годину утримували ветеранку кримськотатарського національного руху Сеітмуратову
Укрінформ
Ветеранка кримськотатарського національного руху Айше Сеітмуратова, яку окупанти затримали на адмінкордоні з Кримом, повернулась додому.
Про це повідомляє голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"Легендарна 82-річна Айше Сеітмуратова, яку російські окупанти не пропустили сьогодні вночі через адміністративний кордон, що розділяє окупований Крим від материкової частини України, була змушена повернутися додому", - написав він.
За словами Чубарова, після годинного утримання, російські окупанти відпустили Сеітмуратову. Вона повернулась до Сімферополя.
Раніше повідомлялося, що на адмінкордоні з Кримом ввечері 8 листопада окупанти затримали Айше Сеітмуратову.