Окупанти годину утримували ветеранку кримськотатарського національного руху Сеітмуратову

Ветеранка кримськотатарського національного руху Айше Сеітмуратова, яку окупанти затримали на адмінкордоні з Кримом, повернулась додому.

Про це повідомляє голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Легендарна 82-річна Айше Сеітмуратова, яку російські окупанти не пропустили сьогодні вночі через адміністративний кордон, що розділяє окупований Крим від материкової частини України, була змушена повернутися додому", - написав він.

За словами Чубарова, після годинного утримання, російські окупанти відпустили Сеітмуратову. Вона повернулась до Сімферополя.

Раніше повідомлялося, що на адмінкордоні з Кримом ввечері 8 листопада окупанти затримали Айше Сеітмуратову.