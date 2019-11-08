Окупанти у Криму затримали 82-річну дисидентку Сеітмуратову

На адмінкордоні з Кримом ввечері 8 листопада окупанти затримали 82-річну Айше Сеітмуратову, ветеранку кримськотатарського національного руху.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Щойно стало відомо, що на КП Чаплинка адміністративного кордону між материковою частиною України і Кримським півостровом російські окупанти затримали легендарну 82-річну Айше Сеітмуратову, кримську татарку, радянську дисидентку, журналістку, історика, ветеранку кримськотатарського національного руху", написав він.

Чубаров зазначив, Сеітмуратова має громадянство США, яке вона отримала після вигнання її з СРСР у 1978 році. Вона постійно проживає в Криму, який відмовилася залишати після вторгнення російських військ у 2014 році й окупації Криму.