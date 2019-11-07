Світ не повинен забувати про окупацію українського Криму попри інші проблеми, адже тиск міжнародної спільноти на окупанта може змінити ситуацію.

Про це йшлося на конференції «5 років анексії Криму», яка пройшла в середу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Міжнародна спільнота, що б Росія не говорила в медійному просторі, здатна своїми механізмами, своїми діями, впливати на те, щоб люди були звільнені. Але, найголовніше, не давати Росії можливості знову назбирати заручників»,- сказала у своїй презентації Олександра Романцова, голова Центру громадянських свобод.

У Берліні розповіли про ситуацію в окупованому Криму

За даними цієї організації, щонайменше 87 громадян України були кинуті за ґрати з політичних або релігійних мотивів, близько 40 людей було затримано протягом останнього року. Романцова також звернула увагу на те, що в ході вересневого обміну полоненими з РФ, суто політув’язненими, яких було звільнено, були фактично 10 людей, оскільки щодо 24 моряків було зобов’язання Міжнародного морського трибуналу, щодо Едема Бекірова було цілих 2 рішення Європейського суду з прав людини.

У конференції взяла участь уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, яка розповіла про вересневий обмін за формулою 35 на 35, про те, що моряків відпустили під її власні гарантії.

Колишні бранці Кремля Ахтем Чийгоз і Євген Панов розповіли про свої історії.

Депутат ВР Ахтем Чийгоз, зокрема, в емоційній промові заявив, що кримські татари «не готові сьогодні знову втратити свою батьківщину, як в 1944 році». Він закликав Німеччину до більшої активності в протистоянні окупанту, адже до цього часу західні партнери та європейські інституції діяли «не зовсім адекватно». Не всі механізми впливу ще задіяні, переконані активісти, адже «коли ми всі разом усвідомимо відповідальність, яка лежить на нас, коли світ навчиться відповідати на очевидні виклики, ми швидко знайдемо відповіді».

Євген Панов зазначив, що «коли закінчують говорити дипломати, починають говорити автомати», але такий само результат буде якщо дипломати будуть говорити занадто довго та безрезультатно.

Політдиректор МЗС України, Володимир Макеєв зазначив, що дипломати мають в руках лише 2-3 інструменти.

«Наша зброя – наші слова. На кожних перемовинах, на всіх майданчиках Крим стоїть окремим пунктом», - запевнив Макеєв.

Він назвав дуже важливою тактику невизнання анексії Криму. Макєєв також закликав не зменшувати тиск санкцій.

Німецькі політики, які взяли участь у дискусії, — уповноважений уряду ФРН по Східній Європі, Кавказу та Центральній Азії Міхаель Зіберт, депутат Бундестагу від Зелених Омід Нуріпур і депутат соціал-демократ Нільс Шмід — погодилися з тим, що умов для послаблення санкцій поки немає.

Вони також поділяють думку, що треба утримувати українське питання, питання Криму на порядку денному попри інші проблеми міжнародної тематики. А також з тим, що ЄС має говорити одним голосом у тому, що стосується України.