Ексголову МОЗ Криму звільнили з-під домашнього арешту

Дніпровський районний суд Києва звільнив з-під домашнього арешту ексголову Міністерства охорони здоров’я Криму Петра Михальчевського, обвинуваченого в державній зраді.

Про це повідомила проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії прессекретар Прокуратури АРК Катерина Діденко.

За її словами, Михальчевському змінили запобіжний захід на особисте зобов’язання. Захист ексчиновника підтверджує цю інформацію.

9 липня суд перевів із СІЗО під домашній арешт Михальчевського, обвинуваченого в державній зраді.

Як повідомляв Укрінформ, у червні 2019 року Дніпровський районний суд Києва на два місяці продовжив арешт ексглаві МОЗ Криму Петру Михальчевському, обвинуваченому в державній зраді.

Михальчевський перебуває під вартою з 8 січня 2018 року. Спочатку він утримувався в СІЗО Херсона, влітку його перевезли в київський слідчий ізолятор. У червні розслідування у справі ексміністра було завершено, зараз справу розглядає Дніпровський районний суд Києва.

Посаду міністра охорони здоров'я Криму Михальчевський обіймав з 27 лютого до 10 червня 2014 року - в уряді, підконтрольному Росії. Прокуратура АРК вважає, що тим самим він учинив діяння, передбачені ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність) і ст. 111 (державна зрада).

Сам Михальчевський визнає, що працював міністром охорони здоров'я, але не вважає це держзрадою. Він обґрунтовує це тим, що його обирала на посаду Верховна Рада АРК відповідно до законодавства України.

Фото: Krym.org (RFE/RL)