Уряд посилив безпеку в акваторії Азовського моря

Кабінет Міністрів на своєму виїзному засіданні у Маріуполі в понеділок ухвалив низку рішень щодо посилення безпеки громадян.

Про це повідомляє Урядовий портал.

“Уряд, зокрема, посилив безпеку мореплавства акваторії Азовського моря, для цього включив прилеглі до морського порту Маріуполя території до водного простору, щодо яких вживаються заходи безпеки відповідно до Кодексу торговельного мореплавства.

Крім того, уряд доручив низці державних органів та підприємств зробити швидкими й зручними процедури переходу з Херсонщини до Криму через пункти в'їзду “Каланчак” і “Чонгар”, - йдеться у повідомленні.

Уряд також визначив порядок добровільної сплати внесків України до бюджетів ООН, щоб розширити можливості фінансування Місії України при НАТО в Брюсселі та покращити співпрацю України з НАТО, додали у Кабміні.

Як повідомляв Укрінформ, уряд також виділив 300 млн грн, які до кінця 2019 року дозволять збудувати доступне житло в приміських районах Києва, Дніпра, Львова, Одеси, Харкова для близько 950 сімей, з яких 700 сімей внутрішньопереміщених осіб та близько 200 сімей учасників АТО/ООС.