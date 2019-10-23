Дудку і Бессарабова вивезли у невідомому напрямку з московського СІЗО

Засуджених російським судом у “справі “українських диверсантів” Володимира Дудку та Олексія Бессарабова етапували з московського СІЗО “Матросская тишина” у невідомому напрямку.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на письмову відповідь адміністрації СІЗО "Матроская тишина".

“Адміністрація СІЗО-1 ФСВП Росії повідомляє вам, що лист... не може бути вручено, тому що арештант вибув до іншої установи”, - йдеться у відповіді.

Син Дудки Ілля Каверніков також повідомив, що у московському СІЗО відмовилися прийняти ліки для його батька. Він припустив, що Дудку і Бессарабова етапують до анексованого Росією Криму.

“У СІЗО не прийняли ліки для тата, сказавши, що такий засуджений у них не утримується. Крім того, мені надійшли аналогічні відповіді на мої листи. Імовірно, їх знову везуть до Сімферопольського СІЗО”, - сказав Каверніков.

Як повідомлялося, 9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру “Номос” Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох обвинуватили у підготовці диверсій у Криму на замовлення української розвідки.

Фото: Krym.org (RFE/RL)