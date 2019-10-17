Росія збільшила майже втричі затримки українських суден у Керченській протоці

Тривалість штучного утримування перед Керченською протокою суден, що прямують до портів Маріуполя та Бердянська, у серпні-вересні зросла - при заході в Азовське море в 2, 4 рази, при виході з нього в 3, 2 рази.

Про це повідомляє голова спостережної ради “Майдану закордонних справ” Андрій Клименко у Facebook.

“Тривалість штучного утримування перед Керченською протокою "маріупольських" та "бердянських" суден значно зросла – «на вході» до Азовського моря в 2, 4 рази, а на «виході» з Азовського моря – в 3, 2 рази”, - зазначає Клименко з посиланням на дані моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень», «Майдану закордонних справ» та BlackSeaNews.

Також, зазначив він, упродовж літа-початку осені 2019 року, на відміну від російських або інших суден, що йдуть до/з азовських портів РФ, "маріупольські" та "бердянські" судна проходять Керченську протоку не за традиційною чергою, а окремими караванами, які формують один раз на декілька днів.

“Ситуація зі штучним утримуванням перед Керченською протокою "маріупольських" та "бердянських" суден повернулася до показників вересня-жовтня 2018 року”, - підсумував Клименко.

На його думку, настав час, коли Україна знову повинна активувати питання про Азовський пакет санкцій щодо російських портів Азовського моря. Йдеться про порти, з яких здійснюються регулярні перевезення до окупованого Криму: порти Ростов-на-Дону, Азов, Темрюк та "Порт Кавказ".