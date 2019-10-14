Муженко каже, що був шанс відстояти північний Крим

Україна мала шанс відстояти більшу частину північного Криму.

Про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив колишній начальник Генштабу України Віктор Муженко.

"У ситуації, яка склалася у кінці лютого (2014 року - ред.), Генеральний штаб вважав за потрібне відреагувати на це із застосуванням Збройних сил. Були відповідні плани, рішення та розпорядження. І вони 28 числа почали реалізацію. Але вже під час реалізації дали команду "стій" і ми навіть повернули літаки з повітря на базові аеродроми. І таким чином ця операція не набула відповідного розголосу. Я і зараз вважаю, що у нас був шанс відстояти більшу частину північного Криму. І це б не дало можливості провести росіянам у Криму псевдореферендум", - наголосив Муженко.

Як відомо, Олександр Турчинов, який у 2014 році виконував обов'язки Президента України, заявляв, що ще 27 лютого 2014 року підготував указ про запровадження воєнного стану, однак РНБО не підтримала це рішення.