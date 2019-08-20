Бекірова не будуть судити у Красноперекопську - апеляцію захисту задовольнили

"Суддя" Верховного суду" Криму Михайло Соболюк задовольнив скаргу адвокатів кримськотатарського активіста Едема Бекірова і постановив повернути справу для розгляду по суті в "Центральний районний суд "Сімферополя", - повідомили в "Кримській правозахисній групі".

Раніше Центральний "райсуд" ухвалив рішення передати "справу Бекірова" в Красноперекопський "районний суд", в зв'язку з чим підсудний заявив про готовність відмовитися від їжі і ліків, оскільки не переживе етапування.

Як повідомляв Укрінформ, 12 грудня 2018 року на адмінкордоні з Кримом був затриманий 57-річний кримський татарин, громадянин України Едем Бекіров. За сфабрикованим обвинуваченням він був обвинувачений в незаконному обігу вибухових речовин і боєприпасів і нині перебуває в Сімферопольському СІЗО. Бекіров - інвалід 1 групи, у нього ампутована нога і він страждає від кількох тяжких хвороб, зокрема, цукрового діабету.

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11 червня Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію негайно помістити кримського політв'язня в лікарню, проте він досі утримується в СІЗО м.Сімферополя.

8 серпня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Бекірова було подовжено до 11 жовтня.