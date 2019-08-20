Ще сімох кримських татар оштрафували за пікет біля Верховного суду РФ

«У всіх сімох справах відмовлено у виклику та допиті у залі суду сторони звинувачення, поліцейських-свідків, які як під копірку, писали ці протоколи. Є вказівка, і суддя чесно відпрацьовує своє місце і свою зарплату, тому питання про винуватість або невинуватість не виникало", - повідомив адвокат.

За його словами, всі семеро - Ленур Мамутов, Бекір Газієв, Мустафа Сейдалієв, Таїр Умеров, Нарім Неджієв, Ібріш Назлимов, Смаїл Факідов - оштрафовані на 10 тисяч рублів кожен. При цьому у оштрафованих, пояснив адвокат, "при собі не було ні транспарантів, ні футболок, вони просто висловлювали свою громадянську позицію".

Як вважає захист, йому вдалося домогтися призначення мінімального штрафу за цією адміністративною статтею (20.2 КпАП Росії. Порушення встановленого порядку проведення мітингу).

Адвокат додав, що найближчим часом подасть апеляції на винесені рішення до Московського міського суду.

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«Суд найімовірніше залишить рішення першої інстанції в силі. Але це необхідно, щоб подати заяву про порушення прав людини до ЄСПЛ», - резюмував Андрєєв.

Як повідомляв Укрінформ, 10-11 липня 2019 року в Москві були затримані 46 осіб, які приїхали висловити свій протест у зв'язку з незаконними арештами і звинуваченнями кримських татар у тероризмі. Відносно всіх затриманих було складено адміністративні протоколи про порушення статті 20.2 ч.5 КпАП РФ.

29 липня у Таганському районному суді Москви протягом дня було проведено 18 судових засідань, у ході яких "розглянули" адміністративні справи 18-ти активістів. Кожен був оштрафований на 20 тисяч рублів (близько 8 тис. грн). 6 серпня Міщанський районний суд Москви оштрафував ще трьох кримських татар, а 9 серпня - чотирьох кримських татар, які 11 липня прийшли під Верховний суд РФ, щоб підтримати обвинувачених у "справі Хізб ут-Тахрір".